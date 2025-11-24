Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.Konuk Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.