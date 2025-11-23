Beklenen Araç Tanıtıldı! Dikkat Çekiyor...

Volkswagen, elektriklenme çağındaki yeni adımını Guangzhou Otomobil Fuarı'nda attı ve popüler Passat ailesinin yeni üyesi Passat ePro'yu tanıttı. SAIC ile ortak geliştirilen bu model, Çin pazarı için özel olarak tasarlandı ve kendine has “seri hibrit” mimarisiyle dikkat çekiyor.Passat ePro'daki hibrit sistemin işleyişi alışılmışın dışında bir yapı gösteriyor. İçten yanmalı motor, tekerleklere doğrudan güç vermiyor. Bunun yerine, bir jeneratör gibi çalışarak yalnızca bataryayı şarj etmek için elektrik üretiyor. Aracın hareket ettirilmesi görevi tamamen elektrik motoruna ait. Benzinli motor, bataryayı şarj ederek menzili uzatıyor. Sistem, toplamda 250 beygirin biraz üzerinde güç sağlıyor.Modelin dış tasarımında önceki Passat nesillerinden gelen sade çizgi korunuyor. Ön kısımda ince LED gündüz farları yer alıyor ve bu farlar bir ışık şeridi ile birleşiyor. Volkswagen, aydınlatmalı marka amblemini de kullanarak aracın elektrikli yapısını vurguluyor. Arka bölümde ise, Çin pazarına yönelik Volkswagen modellerinde sıkça görülen tek parça stop grubu tasarımı kullanılıyor.İç mekanda da sadelik öne çıkıyor. Sürücüye büyük bir dijital gösterge paneli ve geniş bir multimedya ekranı eşlik ediyor. Fiziksel tuşlar minimum seviyede tutuluyor; fotoğraflardan sadece direksiyon ve kapılarda birkaç düğme olduğu görülüyor. Diğer tüm fonksiyonların merkezi dokunmatik ekrandan yönetildiği anlaşılıyor.Sergilenen araçta, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorundan oluşan hibrit sistem bulunuyor. EA211 ailesinden yüksek verimli 1.5T EVO II motorun maksimum gücü 95 kW seviyesinde, elektrik motoru ise 145 kW maksimum güç üretiyor.Bu kombinasyon yüksek performansı korurken aynı zamanda verimli enerji tüketimi sağlıyor. Ancak, araçla ilgili batarya kapasitesi ve tam menzil bilgisi gibi detaylı teknik veriler henüz marka tarafından açıklanmadı.