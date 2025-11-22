Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Araç denize uçtu

Aydın'da yüreklerin ağızlara geldiği kaza...Aydın'ın Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, bir sürücü barınağa iş için geldi.Sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.Savrulan araç, denize düştü.Denize düşen araçtaki sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, araç ise sulara gömüldü.Sürücü şans eseri olayda yara almazken, çevredeki balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen araç çekici yardımıyla denizden çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.