Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Olay, Emet'in yüksek kesimlerindeki Sülye dağlarında mantar toplamaya çıkan Hakkı Ergun'un önüne çıktı. Bulduğu mantarın boyutlarını ölçtüğünü belirten Ergun, 'Sülye dağlarında dolaşırken önüme çıktı. Ölçtüm, tarttım; 28 cm çapında ve tam 540 gram geldi. Bugüne kadar böyle bir melki mantarı görmemiştim, gerçekten çok hayret verici' dedi.Normal melki mantarlarının ortalama boyutlarının çok üzerinde olan bu devasa mantar, Ergun'un tartımından sonra bölge halkı arasında hızla konuşulmaya başlandı.Hakkı Ergun, bulduğu bu nadir doğa harikasını ticari bir amaçla kullanmak yerine, mantarı çok isteyen yakın bir arkadaşına hediye ederek cömert bir davranış sergiledi.