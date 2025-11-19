İstanbul İstanbul olalı böyle zam görmedi! Su fiyatlarında 6 yılda rekor seviye

İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, kentteki fahiş su zamlarını gündeme taşıdı. Altınhan, suyun kamusal hak olduğunu vurgulayarak İBB yönetiminin seçim döneminde verdiği sözleri hatırlattı.Altınhan, İBB'yi AK Parti'nin yönettiği dönemde muhalefetin “4 TL çok yüksek” itirazını yönelttiği su fiyatlarının 6 yıllık CHP yönetimi sonunda 46 TL'ye dayandığını belirtti.AK Parti'li Altınhan, İstanbul'daki su fiyatlarının artış oranının elektrik fiyatlarını katladığını, petrol ve dolardaki artışı bile geride bıraktığının altını çizdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Kasım Ayı 4. Oturumu'nda konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan şunları söyledi:“İstanbul'u yönetmeye talip olduğunuzda ‘Allah'ın suyu bu kadar pahalı mı olur? Tüm hanelerde suyu yüzde 40 ucuzlatacağız' dediniz. Ama altı yılda tam 16 kez zam yaptınız. Bir zamanlar ‘4 TL çok yüksek' dediğiniz su, bugün 46 TL. Su fiyatlannın artış oranı elektrik, dolar, petrol fiyatlarını katlayarak geçti.”Hesaplamalara göre, 'suya yüzde 40 indirim' ve 'yoksul ailelere bedava su' vaadiyle İBB yönetimini ele geçiren CHP döneminde su fiyatlarına yüzde 1050 oranında zam yapıldı.İstanbul'da CHP idaresinde su fiyatları tam 11 kat arttı.2019-2025 yılları arasında su faturalarına 16 defa zam geldi.