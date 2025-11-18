  • USD: 42,29 - 42,36
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! İşte son fiyatlar

Altın fiyatları küresel piyasalara ilişkin endişelerden payını alıyor. Özellikle teknoloji hisselerinin haddinden fazla değerlendiği endişeleri altın fiyatlarını da dibe sürüklüyor.

Ekleme: 18.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:20 / Editör: Fehmi Öztürk
ONS altın yeniden 4000 dolar sınırına geldi.

Gram altın 5,429 TL

Çeyrek altın 9,213 TL

Yarım altın 18,428 TL

Cumhuriyet altını 38,078 TL

ONS altın 4,012 dolar