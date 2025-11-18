Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! İşte son fiyatlar
Altın fiyatları küresel piyasalara ilişkin endişelerden payını alıyor. Özellikle teknoloji hisselerinin haddinden fazla değerlendiği endişeleri altın fiyatlarını da dibe sürüklüyor.
ONS altın yeniden 4000 dolar sınırına geldi.
Gram altın 5,429 TL
Çeyrek altın 9,213 TL
Yarım altın 18,428 TL
Cumhuriyet altını 38,078 TL
ONS altın 4,012 dolar
