Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi Paşinyan yaptıracak! Ermenistan'a 10 yeni cami

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki adımlara, Karabağ Zaferi'nin ardından bir yenisi daha ekleniyor.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini belirtti.Nikol Paşinyan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüştüklerini açıkladı.Paşinyan'ın ülke genelinde on yeni caminin inşa edilmesine dönük bir süreci başlattığı öne sürüldü.Ermenistan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine cami inşa edilmesi planı, Paşinyan-Erdoğan eksenli normalleşme sürecinin dini ve kültürel boyutunu güçlendirecek bir adım olarak yorumlandı.Söz konusu camilerden beşinin Ermenistan-Türkiye arasındaki sınıra yakın bölgelerde, geri kalan beşinin ise ülkenin belli başlı şehirlerinde inşa edileceği iddia ediliyor.Ermeni hükümetine yakın kaynaklara göre ilgili girişim, projeyi iki ülke arasındaki kültürel ve dini bağları güçlendirmek amacıyla bir fırsat olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teşvik edildiği belirtiliyor.Ermenistan nüfusunun bilindiği yaklaşık yüzde 98'i Hıristiyan olmasına rağmen Başbakan Paşinyan'ın, Erdoğan'ın teklifini desteklediği ve 'Eğitim, bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı' aracılığıyla adı geçen tarihi projeye şimdiden fon ayrılmasını sağladığı öğrenildi.Ermenistan'daki yeni camilerin inşaatlarının bu yılın aralık ayının başlarında başlaması bekleniyor.Ermenistan'da şu anda sadece bir cami bulunuyor.Ülkedeki tek cami, başkent Erivan'da 18. yüzyıldan kalma meşhur tarihi Gök Camisi ya da diğer adıyla Hüseyin Ali Camisi.Yeni proje, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir kilometre taşı ve Erivan'ın uzun süredir devam etmekte olan siyasi ve tarihsel anlaşmazlıkların ötesine geçme konusunda istek ve kararlılığının göstergesi olarak görülüyor.