Sivas Beyaza Büründü!

Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar, sabah saatlerinde güne karla kaplı bir manzarayla başladı.Doğanşar ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olurken, Geminbeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.Koyulhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Salih Kocaoğlu ise 'Kış, köyümüze kar yağışı ile birlikte gelmiştir. Bu memleketin karı çok oluyor.' dedi.