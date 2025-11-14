BM duyurdu: İsrail yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze’ye giriş talebini reddetti!

Katil İsrail ordusu, Gazze’de yaptığı soykırımlar yetmezmiş gibi bu sefer de varılan ateşkese rağmen masum insanların yardımlarına göz dikti. BM’den yapılan açıklamaya göre İsrail, 10 Ekim’den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze’ye giriş talebini reddetti.