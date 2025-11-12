Mansur Yavaş'tan pes dedirten çıkış! Vatandaşlar tepki gösterdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşa hizmet yerine, konser vurgunu, ihmalkar yönetim anlayışı ve kentin sorunlarına çözüm üretememesiyle konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın başkentte artan trafik sorununa karşı proje üretmek yerine tuhaf çıkışları da kentte yaşayanları adeta çileden çıkardı.Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, ''Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?' Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun.' açıklamasında bulundu.Vatandaşlar ve siyasiler, sosyal medyadan Yavaş'ın 'Yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Yapay zekâya sorun' çıkışına tepki gösterdi.Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, 'Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum… Sayın Başkan, siz yıllardır 'mazeretinizi kurumsallaştırmıştınız'; şimdi ise 'mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz.' dedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, '7 yılda 1cm metro yapmamışsın, mevcut metroların bakımını yapamıyorsun, ulaşım ağı çökmüş, trafik felç olmuş, yapay zekaya sorun diyorsun. Şaka mı ? Beceremiyorsan bırak, şehri yapay zeka yönetsin!' ifadelerini kullandı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Bu soruyu 'Kent merkezine alternatif yollar yapmak trafiği azaltır mı?' diye sorsaydınız… Yapay zekâ değil, direksiyon başındaki herkes 'Evet be kardeşim!' derdi' sözlerine yer verdi.*İyi hoş da sen metro yaptın mı? 1 metre metro yapmayıp şunu söylemeye utanır insan. Gerçekten utanır. Madem yol yapmak trafiği rahatlatmıyor toplu taşımayı geliştirmek için ne yaptın? Buna yönelik işler yapsa hiçbir gam yemem de.*Günün her saati trafik kilitlenmiş durumda. Belediye ve halk otobüsleri planlama saatleri çok kötü, kalabalık zamanlar körüklü ve sık akış lazım.*Başkanım yapmayın. Her gün 2 saatten fazlası trafikte acı çekmekle geçiyor. Hayattan soğuttu. Nefret ettim bu şehirden. Sabah ofiste herkes trafik yorgunluğuyla pert. Akşamüstü dönüş trafiğini düşünmekten dertli. Biraz insanların hâlinden anlayın. En âcil gündem trafik.*Daha sık otobüs seferi koyabilirsiniz. Otobüs sayısını daha da arttırıp yeni güzergahlarına bütçeyi ayırın.*Bilseydik yapay zekaya oy verirdik başkanım bu nasıl bi çıkarım böyle.