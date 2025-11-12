Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki zirve başladı. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşme öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir.'