Altın fiyatları yükselişe ara verdi! İşte son fiyatlar
ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle 3 haftanın zirvesine kadar yükselen altın fiyatlarında kâr satışları yaşanıyor.
Öte yandan dolar endeksinin ve abd tahvillerinin değer kazanması da altın fiyatlarında satışı tetikleyen nedenlerden biri.
Gram altın 5,579 TL
Çeyrek altın 9,395 TL
Yarım altın 18,790 TL
Cumhuriyet altını 38,570 TL
ONS altın 4,104 dolar
