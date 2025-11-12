  • USD: 42,16 - 42,24
Altın fiyatları yükselişe ara verdi! İşte son fiyatlar

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle 3 haftanın zirvesine kadar yükselen altın fiyatlarında kâr satışları yaşanıyor.

Öte yandan dolar endeksinin ve abd tahvillerinin değer kazanması da altın fiyatlarında satışı tetikleyen nedenlerden biri.

Gram altın 5,579 TL

Çeyrek altın 9,395 TL

Yarım altın 18,790 TL

Cumhuriyet altını 38,570 TL

ONS altın 4,104 dolar