Altın fiyatları yükselişe ara verdi! İşte son fiyatlar

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle 3 haftanın zirvesine kadar yükselen altın fiyatlarında kâr satışları yaşanıyor.Öte yandan dolar endeksinin ve abd tahvillerinin değer kazanması da altın fiyatlarında satışı tetikleyen nedenlerden biri.Gram altın 5,579 TLÇeyrek altın 9,395 TLYarım altın 18,790 TLCumhuriyet altını 38,570 TLONS altın 4,104 dolar