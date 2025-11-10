Bir dakikalık sessizlik bir asırlık minnet! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşu

10 Kasım'da vefatının 87. yılında saygı ve minnetle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin her köşesinde görülen manzaraların bir benzerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de şahit oldu. Saat 9'u 5 geçerken, köprü üzerinde de hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87'inci yılı...Atatürk, vefatının yıl dönümü ülkenin dört bir köşesinde saygı ve minnetle anılıyor.Her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.Trafikte, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda, yer fark etmeksizin, milyonlar Atatürk'ü andı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi.Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu.Saygı duruşu ve hayatın durduğu o anlar havadan da 'drone' yardımı ile görüntülendi.