Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye kasım ayının ilk gününde adeta yazdan kalma günleri yaşıyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu ile birlikte 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek.
4 BÖLGEDE SİS VE PUS
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
TERMOMETRELER YÜKSELECEK
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek.
BÖLGELERE GÖRE 1 KASIM 2025 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık