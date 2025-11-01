Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BURSA °C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 25°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 23°CAz bulutlu ve açık