Çiftçiler Towers'ta dolandırıcılık skandalı! 500 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Zincirlikuyu'daki Çiftçiler Projesi için 2009'da Türkerler Holding ile Çiftçiler Holding arasında 250 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Proje ilerlemeyince Türkerler Holding suç duyurusunda bulundu.Hazırlanan bilirkişi raporda, Çiftçiler Gayrimenkul'ün söz konusu araziyi satın aldıktan sonra 291 milyon dolarlık borca girdiği, şirket varlıklarının Çiftçiler AVM'ye devredildiği, teslim edilemeyen projeler nedeniyle müşterilerin şirkete dava açtığı ileri sürüldü.Şüphelinin gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek haksız kazanç sağladığı, imara aykırı yapılar inşa ettiği ve daireleri ikiye bölerek satış yaptığı belirtildi.Çiftçi'nin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden Çiftçiler Towers projesinde fahiş fiyatlarla inşaat malzemesi ithal edilmiş gibi göstererek yurtdışına 150 milyon dolar kaçırdığı, toplam kaybın 500 milyon doları bulduğu öne sürüldü.Çiftçi'nin şirketindeki taşınmazları gerçek değerinin altında gösterdiği ve daha az vergi ödeyerek kamu zararına da yol açtığı ortaya çıktı.Çiftçi'nin 'hileli iflas' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.