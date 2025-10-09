CHP'li Bolu Belediyesi'nde akraba saltanatı! Belediye yakınlarıyla dolu

CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi'nde torpil skandalı patlak verdi. SABAH'ın ulaştığı CHP'lilerin torpiliyle belediyede işe alınanlar listesinde; Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu ve dayısının oğlunun hanımı, eşi Meral Özcan'ın iki kuzeni ve bir arkadaşı, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün eşi ve CHP Bolu İl Sekreteri Faruk Çiğdem'in eşi, CHP'li meclis üyelerinin yakınları yer alıyor. Torpille işe girenlerin görev yaptıkları birimler ise oldukça dikkat çekici. Listede; Belediye Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü, Basın Yayın Müdürü ve Halk Ekmek Yöneticisi gibi isimler öne çıkıyor. Torpilli isimlerin tamamına yakınının ise görev yaptıkları pozisyonların gerekli kriterlerini sağlamamalarına rağmen işe alındıkları belirlendi.Sabah'ın haberine göre Bolu Belediyesi'nde torpille işe alınan isimler listesi ve onlara referans olan isimler:BÜŞRA ERGÜN ÖZCAN - YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (CHP BOLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ VE CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKAY ÖZCAN'IN EŞİ)LEYLA BEYKOZ - BAŞKAN YARDIMCISI (CHP İL GENEL MECLİS ÜYESİ ERHAN BEYKOZ'UN KARDEŞİ)NAZLICAN BEYKOZ - YAZI İŞLERİ MEMUR (CHP İL GENEL MECLİS ÜYESİ ERHAN BEYKOZ'UN YEĞENİ)KÜBRA ÖZCAN - AVUKAT (TANJU ÖZCAN'IN AKRABASI)SEDAT GÜLENER - BAŞKAN YARDIMCISI (TANJU ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLU)GÜLŞEN GÜLENER - BELEDİYE ŞİRKETİ YÖNETİCİ (TANJU ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLUNUN HANIMI)FİGEN VARLIK - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜR V. (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ ARKADAŞI)BAHADIR ACAR - BELEDİYE ŞİRKETİ YÖNETİCİ (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ KUZENİ)ERKAN ACAR - BELEDİYE ŞİRKETİ ÇALIŞAN (TANJU ÖZCAN'IN HANIMININ KUZENİ)NURCAN SARIYILDIZ - MEMUR (CHP BOLU BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ALİ SARIYILDIZ'IN EŞİ)EMİNE ÇİDEM - MEMUR (CHP BOLU İL SEKRETERİ FARUK ÇİDEM'İN EŞİ)TUĞÇE ALTUNYILDIZ - MEMUR (CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ GALİP ALTUNYILDIZ'IN KIZI)ESRA KARAGÖZ - MEMUR (CHP BOLU İL BAŞKANI TAHSİN MERT KARAGÖZ'ÜN KIZI)ÖZGÜR YILDIZ - ŞİRKET VE SOSYAL TESİSLER MÜDÜRÜ (TANJU ÖZCAN'IN AVUKATININ YAKINI)EBRU YILDIZ - MEMUR (BOL TUR A.Ş MÜDÜRÜ ÖZGÜR YILDIZ'IN EŞİ)ÇAĞDAŞ ÖZKAN - SENDİKA BAŞKANI (CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI)BUSE ÖZKAN - ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ (CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÇAĞDAŞ ÖZKAN'IN EŞİ)ÖVGÜ YILMAZ - HALK EKMEK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ (İYİ PARTİ ESKİ MECLİS ÜYESİ AHMET YILMAZ'IN GELİNİ)BİLGE YÖNET - AVUKAT (BASIN YAYIN MÜDÜRÜ ERGİN YÖNET'İN EŞİ)RAMAZAN SEZER - ÇALIŞAN (BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT GÜLENER'İN KAYINBİRADERİ)EYLEM KARAOĞULLARI - BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU (CHP MECLİS ÜYESİ İLKER KARAOĞULLARI'NIN KIZI)