İzmir'de CHP’li başkan yardımcısı aracıyla çarpmıştı: 11 yaşındaki Sıraç yaşam savaşını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 Eylül’de CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın aracıyla çarparak ağır yaraladığı 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özkerbent 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sürücü Bozbay kazadan sonra serbest kalırken, Sıraç’ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu.
Kaza, 25 Eylül'de Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın idaresindeki otomobil, 11 yaşındaki Sıraç Özberkent'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Özberkent'in cenazesinin Selçuk ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan sürücü Ülkü Ece Bozbay'ın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sıraç Özberkent için taziye mesajı yayımladı.