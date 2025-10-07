Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.Fidan bu kapsamda, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.Dışişleri kaynaklarından aktarılan bilgiye göre Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.Fidan geçtiğimiz günlerde, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik planın uygulanması konusunda atılabilecek adımlar ele alınmıştı.