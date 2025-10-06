Gazze'deki soykırımın acı tablosu! Bölgedeki soykırım son bulmuyor

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliam durmuyor...İsrail'in acımasız saldırıları durmaksızın devam ederken, bölgede yaşanan insanlık krizi de gün geçtikçe derinleşiyor.Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil halk, saldırıların yanı sıra, açlık, tıbbi yardım yetersizliği ve birçok hayati sorunla mücadele ediyor.Gazze'de yükselen çığlıklar, küresel vicdanın derinlerinde duyulurken, acımasız bombardımanlarda masum siviller can kayıpları vermeye devam ediyor.Bölgede yaşanan acılar gittikçe çoğalırken, 2 yıldır aralıksız süren soykırımın tablosu ortaya çıktı.7 Ekim'in bilançosu, yapılan vicdan yoksunu eylemlerin sonuçlarını gözler önüne serdi.O tarihten bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139'a ulaşırken, kayıplarla birlikte toplam 76 bin 639'a yükseldi.Hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini (19 bin 450'si hastanelere ulaşanlar) aştı.Hayatını kaybeden kadın sayısı (enkaz altındakiler ve kayıplar dahil), 12 bin 500'ü geçti.Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının ise 460 kişi (154'ü çocuk) ve soğuktan donarak ölenlerin 14'ü çocuk olmak üzere 17 olduğu öğrenildi.