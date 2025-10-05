Kadınlardan Meydan Dayağı!

Taksim İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yürüyen 2 kadın iddiaya göre kendilerine laf atan adama saldırdı. Caddedeki başka bir olayda ise bir kişi, tartıştığı kişiye belinden çıkardığı kemerle vurup tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ilk olayda caddede yürüyen bir kişi, iki kadına laf attı.Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın, adama saldırdı.Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.İkinci olay ise 30 Eylül'de, akşam saatlerinde yaşandı.İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı.Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı.Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.