Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert tepki: “Aciz başkan, apartman yöneticiliğini bile beceremezsin!”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:“Yazıklar olsun Mansur Yavaş! Ankara'da millet tuvaletini, çamaşırını, bulaşığını yıkayamıyor; kokudan geçilmiyor. 90'lardaki susuz Ankara'yı hortlattın. Belediye başkanlığı mı? Aciz başkan, apartman yöneticiliğini bile beceremezsin!”Osman Gökçek'in bu açıklamaları sosyal medyada sıkça paylaşıldıAnkara'da son günlerde artan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, ASKİ'ye tepki gösteriyor. Belediye ise kesintilerin altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşandığını açıklamıştı.