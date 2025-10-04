Büyükçekmece'de lodos! 5 metreyi bulan dalgalar oluştu

  • USD: 41,52 - 41,60
İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreye yükseldiği görüldü.

Ekleme: 4.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 4.10.2025 - 14:37 / Editör: Fehmi Öztürk
Büyükçekmece'de lodos! 5 metreyi bulan dalgalar oluştuİstanbul genelinde aralıklarla etkisini artıran rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde denizde dalgaların yükselmesine yol açtı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 METRELİK DALGALAR

Büyükçekmece ilçesinde deniz dalgaları zaman zaman 5 metreyi aşarken, bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

