Büyükçekmece'de lodos! 5 metreyi bulan dalgalar oluştu
İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreye yükseldiği görüldü.
İstanbul genelinde aralıklarla etkisini artıran rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde denizde dalgaların yükselmesine yol açtı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 METRELİK DALGALAR
Büyükçekmece ilçesinde deniz dalgaları zaman zaman 5 metreyi aşarken, bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 METRELİK DALGALAR
Büyükçekmece ilçesinde deniz dalgaları zaman zaman 5 metreyi aşarken, bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.