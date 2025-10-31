Yeni Araç Prototipleri Tanıtıldı!

Honda, Tokyo'daki Japonya Mobilite Fuarı 2025'te, geleceğin elektrikli araç vizyonunu yansıtan iki yeni prototipi tanıttı: Honda $0 alpha$ SUV ve Super-ONE Prototype. Bu iki model, markanın elektrikli mobiliteye geçiş stratejisindeki yeni aşamayı temsil ediyor.Honda $0 alpha$, yılın başında CES 2025'te tanıtılan Honda 0 Serisi'nin yeni üyesi olarak sahneye çıktı. Daha önce gösterilen Honda 0 Saloon ve 0 SUV modellerinin ardından gelen bu araç, markanın yeni nesil elektrikli araç platformunu kullanıyor.Şirket, $0 alpha$ modelini “şehir ve doğa arasında köprü kuran” bir model olarak tasarladığını belirtiyor. Aracın ön bölümünde farlar, şarj girişi ve aydınlatmalı Honda logosu tek bir panelde birleşiyor.Arka tarafta ise fren, sinyal ve stop lambalarını birleştiren U şeklinde bir LED ışık imzası göze çarpıyor. Honda, 0 Serisi'ne ait bu modellerin motor veya batarya verilerini henüz paylaşmadı, ancak daha önce 0 Saloon ve 0 SUV'un yaklaşık 482 kilometre menzile sahip olacağını duyurmuştu. $0 alpha$'nın seri üretim versiyonunun 2027 yılında Japonya ve Hindistan'da satışa çıkması planlanıyor.Honda'nın fuarda tanıttığı ikinci model olan Super-ONE ise markanın “e: Dash BOOSTER” konsepti altında geliştirildi. Kompakt boyutlara sahip olmasına rağmen dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen araç, “sürücünün tüm duyularını harekete geçiren” bir performans vaat ediyor.“Super-ONE” ismi, Honda'nın “alışılmışın ötesine geçen” ve “yalnızca Honda'ya özgü” bir araç yaratma hedefini simgeliyor. Model, bu yıl tanıtılan hafif Honda N Serisi platformu üzerine inşa edildi. Araçta bulunan “Boost Mode” kısa süreli güç artışı sağlıyor.Bu mod, Honda'nın Aktif Ses Kontrolü sistemiyle senkronize çalışan simüle edilmiş yedi vitesli şanzıman sayesinde hem motor sesi hem de vites geçiş hissini gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Super-ONE'ın seri üretim versiyonu 2026 yılında Japonya'da satışa sunulacak. Ardından İngiltere ve Asya pazarlarında da farklı isimlerle satışa sunulması planlanıyor.