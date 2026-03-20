Instagram Reels Videoları Tek Dokunuşla Duraklatma Özelliğine Kavuştu

vDünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeni bir güncellemeyi resmen yayınladı. Platform, kısa videoları izlerken ekrana basılı tutma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve oynatmayı çok daha pratik hale getiren “Tek Dokunuşla Duraklatma” (Tap-to-Pause) işlevini kullanıma sundu.Gelen bu yeni güncelleme, uygulamadaki kısa video içerikleriyle etkileşim kurma şeklimize oldukça işlevsel ve belirgin değişiklikler getiriyor:Basitleştirilmiş Duraklatma: Kullanıcıların artık videoyu duraklatmak için parmaklarını ekranda basılı tutmasına gerek kalmıyor. Ekrana yapılacak tek bir dokunuş, oynatmayı anında durduruyor.Erişilebilir Sessize Alma Seçeneği: Yeni tek dokunuş yöntemiyle bir Reels videosu duraklatıldığında, ekranda doğrudan erişilebilir ve belirgin bir “Sessize Al” (Mute) seçeneği görünür hale geliyor.Sezgisel Gezinme: Bu ayarlama, içerik tüketimini çok daha pürüzsüz hale getirmek ve video kontrollerini internetteki diğer standart medya oynatıcı formatlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturmak için tasarlandı.Aylarca süren testlerin ardından gelen bu yapısal değişiklik, uygulama genelindeki tutarsız dokunma kontrolleriyle ilgili uzun süredir devam eden kullanıcı şikayetlerini doğrudan ele alıyor. Güncellemenin temel amacı, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve izleyicilere tükettikleri medya üzerinde çok daha hassas bir kontrol sağlamak olarak öne çıkıyor.Bu yenilik sadece izleyiciler için değil, içerik üreticileri için de büyük bir avantaj sağlıyor. İzleyiciler artık ekrandaki metinleri rahatça okumak, ince ayrıntıları gözlemlemek veya bir gönderinin önemli anlarını kaçırmadan cihaz başından kısa süreliğine ayrılmak için videoları çok daha kolay bir şekilde duraklatabilecek. Şirket, bu pratik özelliğin halihazırda hem Android hem de iOS kullanıcıları için erişilebilir durumda olduğunu belirtiyor.