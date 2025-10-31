İsrail Hamas İçin Mahkeme Kuruyor!

İsrail hükümetinin 7 Ekim 2023 yılında Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı sonrasında Gazze Şeridi'ne 2 yıldan bu yana saldırılarını sürdürdü.ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik ateşkes anlaşmasının taraflar arasında imzalanması sonrasında ise Hamas İsrailli 20 rehineyi teslim etmişti.The Jeruselam Post'ta yer alan habere göre İsrail hükümeti 7 Ekim'de Aksa Tufanı'na katılan Hamas'ın Nukba Gücü'ne bağlı 300 Hamas askerini yargılamak için özel bir mahkeme kurmaya karar verdi.KAN Haber Ajansı ise Gazze'de hala İsrailli rehinelerin olduğu gerekçesiyle görüşmelerin askıya alındığını duyururken Adalet Bakanı Yariv Levin, tüm canlı rehinelerin geri dönmesiyle birlikte MK Simcha Rothman (Dini Siyonist Parti) ve MK Yulia Malinovsky (Yisrael Beytenu) tarafından sunulan yasa tasarısını hızla ilerletmeyi planladığını duyurdu.İsrail Devlet Savcılığı'nın ise önümüzdeki günlerde kovuşturma için karar vereceği, hakimlerin ise emekli olan veya emekli olmak üzere olan kişilerden oluşacağı kaydedildi.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ve Savunma Bakanı Israel Katz'dan oluşan denetim komitesi yalnızca Hamas davalarına ilişkin politikaları görüşmek üzere kurulacak, komitenin belirli davaları görüşmesi ise yasaklanacak.KAN'ın haberine göre, İsrail'in 'Yasadışı Savaşçıların Hapsedilmesi Yasası' kapsamındaki gözaltı süresinin uzatılması da İsrail Cezaevi Servisi'nin bu kişileri süresiz olarak hapse atmasına olanak sağlamak amacıyla görüşüldü ancak yasal zorluklar nedeniyle bu fikirden vazgeçildi.