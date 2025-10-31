Gebze’de bir bina daha alarm verdi! Çatırdama sesleri duyuldu, bina boşaltıldı

Gebze İlçesinde 29 Ekimde yıkımın meydana geldiği bölgede, iddialara göre bir bina daha alarm verdi. Akse Sapağı'nda bulunan bir binadan kırılma ve çatırdama sesleri geldiğini duyan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen ekipler hızla binayı boşaltarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, seslerin geldiği bina ile çevresindeki yapıları kontrollü şekilde tahliye etti.Bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, yaya ve araç geçişine kapatıldı. Bölgede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor. Bina için detaylı hasar tespiti yapılması bekleniyor.