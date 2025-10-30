Almanya Başbakanı Türkiye'den İstedi!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Merz'i kabul edecek, heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.Alman basını görüşmenin ayrıntıları hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. Handelsblatt gazetesi, Merz'in Türkiye ile stratejik ortaklığını güçlendirmek ve ilişkileri olumlu bir yola sokmak için Başkan Erdoğan ile görüşeceğini yazdı.Haberde, Türkiye'nin birçok alanda vazgeçilmez bir ortak olduğu, Merz'in de bunu görüşmede açıkça vurgulayacağı belirtildi.Alman gazeteye göre, Gazze'deki barış çabaları, Ukrayna'daki savaş, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaretin ana konularını oluşturması bekleniyor.Handelsblatt, Merz'in çarşamba akşamı 23 saatlik bir ziyaret için Ankara'ya geldiğini ve bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.Haberde, ziyaretin Almanya için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, 'Merz ve beraberindeki isimlerin, bunun sadece rutin bir ziyaret olmadığını gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde eşi Charlotte da Merz'e eşlik ediyor. Charlotte Merz, perşembe akşamı Başkan Erdoğan ve First Lady Emine Erdoğan ile birlikte düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.' ifadelerini kullandı.Alman gazeteye göre, Şansölye'nin eşiyle birlikte yaptığı ikili bir resmi ziyaret oldukça sıra dışı bir durumdur. Haberde, Charlotte'nin genellikle zirveler veya törenler gibi özel etkinliklerde görüldüğü belirtildi.Handelsblatt, 'Merz'in eşiyle birlikte yaptığı bu ilk ikili ziyaret, dostane bir jest olarak değerlendiriliyor ve ziyaretin amacına da uygun düşüyor. Merz inişli çıkışlı ilişkilerin ardından Almanya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor.' ifadelerini kullandı.Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, iki hafta önceki Ankara ziyaretinde bu ziyaretin tonunu önceden belirlemişti. Wadephul, 'Türkiye, tüm dış politika meselelerimizde stratejik bir ortak ve iyi bir dosttur. Genel olarak pozitif bir gündem istiyoruz.' demişti.Alman gazete, görüşmedeki başlıca gündemlerden birinin Gazze barışı olduğunu bildirdi.Başkan Erdoğan ve Merz, son olarak yaklaşık iki hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'da düzenlediği tarihi Gazze barış töreninde bir araya gelmişti. O zamandan beri İsrail, ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal etti.Handelsblatt'a göre, İsrail ordusu dünkü saldırılardan sonra ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıklasa da Gazze'deki durumun Ankara'daki görüşmelerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.Haberde, Türkiye'nin, Gazze'de taraflar arasındaki müzakerelerde önemli bir arabulucu rolü üstlendiği hatırlatıldı.Alman gazete, gündemdeki bir diğer konunun Rusya Ukrayna savaşı olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında da arabulucu rolünde olduğu aktarıldı.Handelsblatt, Ankara'nın barış çabalarındaki kilit rolünün altını çizerek, 'Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip ve daha önce iki taraf arasında görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.' ifadelerini kullandı.Haberde, savunma iş birliğinin de görüşüleceği bildirildi. Eurofighter anlaşmasının bu konuda bir dönüm noktası olduğu belirtildi.Pazartesi günü, Almanya'nın da onay ve katılımıyla, Türkiye'ye 20 yeni Eurofighter savaş uçağının teslimatını içeren bir anlaşma imzalandı. Alman gazete, bu anlaşmanın, yüksek sembolik değere sahip olduğunu aktardı.Handelsblatt'a göre, Merz'in Ankara ziyaretinde daha fazla savunma iş birliğinin mümkün olup olmayacağı konuşulacak.Wadephul, Türkiye ziyaretinde 'tamamlanmak üzere olan birçok proje' olduğunu belirtmişti. Ayrıca, 'Savunma sanayilerimizin çok yakın iş birliği içinde olması zaten doğal bir durum' diye eklemede bulunmuştu.