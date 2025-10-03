Memurun Emekli Maaşı Netleşiyor!

Emekli maaşı zamları için belirleyici olan 3 aylık enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.Böylelikle temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon oranları belli oldu. 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisi ile 13,1 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni zamlı maaşlar için gözünü yıl sonuna çevirdi.SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memurların ocak ayı zam oranı için sadece 3 veri kaldı.Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29-30 bandında gelmesi bekleniyor.SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak'ta, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.Memur ve memur emeklisinde ise belirlenecek olan enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme devreye giriyor.2025 yılı ikinci dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026'nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 TL ilave ücret ödenecek.Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı.Tüketici fiyat endeksi eylülde ise (TÜFE) yıllık yüzde 33,29 arttı, aylık yüzde 3,23 arttı.Bu rakamlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:Toplam enflasyon: Yüzde yüzde 7,50Şu anda en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL'den 1.266,07 TL zamla birlikte 18 bin 147,07 TL'ye çıktı.Kök maaşı 17 bin TL alan bir emeklinin maaşı 1.275 TL zamla birlikte 18 bin 275 TL'ye çıkacak.Kök maaşı 18 bin TL alan bir emeklinin maaşı 1.350 TL zamla birlikte 19 bin 350 TL'ye çıkacak.Kök maaşı 19 bin TL alan bir emeklinin maaşı 1.425 TL zamla birlikte 20 bin 425 TL'ye çıkacak.Kök maaşı 20 bin TL alan bir emeklinin maaşı 1.500 TL zamla birlikte 21 bin 500 TL'ye çıkacak.MEMURLARA ÜÇ AYLIK ZAM: YÜZDE 13,65Oluşan enflasyon farkı: Yüzde yüzde 2,388. Dönem toplu sözleşmesi: yüzde 11Toplam kümülatif zam: yüzde 13,65En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 6 bin 893,65 TL zamla birlikte 57 bin 396,65 TL'ye çıktı.En düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL'den 3 bin 94,59 TL zamla birlikte 25 bin 765,59 TL'ye çıktı.ÜNVANLAR / NET GÖREV AYLIĞI 2025 TEMMUZ / 2026/ OCAK(Üniversite Mezunu): 76 bin 659 TL / 87 bin 130, 61 TL(Üniversite Mezunu): 52 bin 617 TL / 59 bin 799,22 TL: 67 bin 766 TL / 77 bin 19,05 TL: 61 bin 146 TL / 71 bin 326,80 TL: 74 bin 490 TL / 84 bin 657,88 TL: 68 bin 84 TL / 77 bin 377,46 TL: 126 bin 119 TL / 143 bin 334,24 TL(Üniversite Mezunu): 61 bin 759 TL / 70 bin 189,10 TL: 78 bin 200 TL / 79bin 490,30 TL(Lise Mezunu): 54 bin 547 TL / 61 bin 992,66 TL: 111 bin 348 TL / 126 bin 558,13 TL73 bin 792 TL / 83 bin 864,60 TL: 63 bin 916 TL / 72 bin 640, 53 TL: 73 bin 515 TL / 83 bin 549,79 TLKesin zam oranları TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak'ta netleşecek.