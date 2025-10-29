TOGG ekim kampanyası için son günler! T10F ve T10X için faizsiz kredi fırsatı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG ekim dönemine özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modelleri için hazırlanan avantajlı ödeme planlarıyla birlikte, bireysel müşterilere sunulan kredi destekleri önemli ölçüde artırıldı.Bitmesine sayılı günler kalan yeni kampanyayla birlikte hem kredi tutarları hem de seçenekler genişletildi. Ekim itibarıyla TOGG T10X V2 ve TOGG T10F V2 versiyonlarında 12 ay vadeyle 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi desteği sunulmaya başlandı.Sadece faizsiz kredi seçeneğiyle sınırlı kalmayan yeni finansman planları, farklı vadelerde ve farklı faiz oranlarında da oluşturuldu. Bireysel kullanıcılar, 48 aya varan vadelerde yüzde 2,73'ten başlayan oranlarla 1 milyon 750 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.Kampanya kapsamında hazırlanan örnek ödeme tablolarına göre, 700 bin TL kredi için aylık ödeme 58 bin 334 TL olarak hesaplanıyor. 1 milyon 750 bin TL kredi için ise aylık taksit 76 bin 440 TL seviyesinde.Farklı senaryolara göre ödeme planları şu şekilde:700 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 58 bin 334 TL taksit1 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,68 faiz: Aylık 43 bin 185 TL taksit1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz: Aylık 74 bin 256 TL taksitT10X 4More versiyonu için de benzer fırsatlar geçerli. Bu modelde 700 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğiyle aylık 58 bin 334 TL taksitle alınabiliyor. Ayrıca T10F için 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık 73 bin 895 TL ödeme planına sahip.