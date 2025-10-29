Ömer Çelik'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı! 'Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin x üzerinden bir mesaj yayınladı.Cumhuriyetin 102. yılına özel mesaj paylaşan Çelik, "milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır" dedi ve söyle devam etti;"Cumhuriyetimiz milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir.29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz."