O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Netflix, izleyici etkileşimini artırmak ve daha sürükleyici deneyimler sunmak için yeni bir döneme giriyor. Şirket, canlı yayınlanan içeriklerinde gerçek zamanlı oylama özelliğini kullanıma sunacağını duyurdu. Bu önemli açıklama, Netflix CTO'su Elizabeth Stone tarafından bir konferansta yapıldı. Bu hamle, yayın platformunun izleyici katılımını artırmak için bulduğu yeni bir yolu temsil ediyor. Yeni özellik, canlı şovları izleyenlerin gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine ve hatta içeriğin gidişatını etkilemesine olanak tanıyacak.İzleyiciler, canlı içerikleri TV veya mobil cihazlarından izlerken oy kullanabilecek ve izledikleri programın sonucuna doğrudan etki edebilecekler. Netflix, bu özelliği ilk olarak Ağustos ayında canlı yemek programı “Dinner Time Live with David Chang” ile test etmeye başladı. Bu denemelerde izleyicilere ton balığı ile kaşarlı tost arasında veya çorba ile salata arasında seçim yapmaları gibi sorular yöneltildi. Oylama sonuçları anlık olarak ekranda gösterildiŞirket, gerçek zamanlı oylama özelliğini daha kapsamlı olarak “Star Search” adlı yetenek yarışmasında kullanıma sunacak. Bu program, 20 yıl aradan sonra Netflix tarafından yeniden hayata geçiriliyor ve gelecek yıl yayınlanacak. CTO Elizabeth Stone, izleyicilerin evlerinden TV veya telefon aracılığıyla oy kullanarak yarışmacıların bir üst tura geçip geçmemesi konusunda karar verebileceğini belirtti. Stone, bunun içeriğin zamanla nasıl daha interaktif hale gelebileceğine dair sadece bir başlangıç örneği olduğunu ifade etti.Oylama sırasında izleyicilerin ekranında bir uyarı belirecek ve performansları değerlendirmeleri için onlara sınırlı bir süre tanınacak. Eğer bir izleyici yayını geri sararsa veya canlı akışın gerisinde kalırsa, oylama penceresini kaçırma ihtimali bulunuyor. Netflix'e göre bu özellik, abonelerin kendilerini hikayenin bir parçası gibi hissetmelerini ve hikayeyi etkileyebilmelerini sağlayacak.Yapılan ilk testler, bölümler arasında tutarlı bir izleyici katılımı olduğunu ortaya koydu. Netflix, bu sonuçların gelecekteki interaktif eğlence potansiyelinin güçlü bir sinyali olduğuna inanıyor. Yayın devi, diğer platformlarla artan rekabetin yaşandığı bu dönemde, yeni interaktif işlevselliğin üyeleri için topluluk odaklı bir izleme deneyimi yaratmasını umuyor.Bu, Netflix'in etkileşimi ilk denemesi değil. Şirket daha önce “Too Hot to Handle” ve “Love Is Blind” gibi realite şovlarında izleyici anketlerini test etmişti. Ancak yeni duyuru, bu etkileşimin canlı yayınlar ve diğer formatlarda çok daha kapsamlı hale geleceğini gösteriyor. Netflix, bu adımlarla izleyicilerin izledikleri şovlara daha fazla dahil olmalarını hedefliyor.Netflix, canlı yayınların yanı sıra TV için geliştirdiği “Parti Oyunları” (Party Games) ve ilerleyen dönemde podcast'ler için de gerçek zamanlı etkileşim üzerinde duruyor. Stone, bulut oyunlarının da benzer bir etkileşim deseni sunduğunu belirtti. Örneğin, “Boggle” gibi oyunlar bu yılın son çeyreğinde TV'lerde yer alacak. Ayrıca ana sayfada animasyonlar ve dinamik özel efektler içeren sürükleyici deneyimler de başlatılıyor. Cadılar Bayramı Koleksiyonu ile başlayan bu yeniliği, Aralık ayında Tatil Koleksiyonu ve gelecekte “Bridgerton” gibi özel temalar takip edecek.