Mersin'de deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Mersin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Silifke ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Saat 9.36'da gerçekleşen deprem 12.78 km derinlikte yaşandı.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre deprem 6,9 km derinlikte gerçekleşti.
