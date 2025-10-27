Meclis’te Yoğun Hafta: “Terörsüz Türkiye” Komisyonu ve 2026 Bütçesi Gündemde

TBMM bu hafta, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı toplantısına ve 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca engelli bireylerin sorunları ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri de Meclis gündeminde olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Meclis, hem “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 16'ncı toplantısına hem de 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerine ev sahipliği yapacak.Komisyon, 31 Ekim Perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Toplantının ilk oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyon üyelerine sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin görüşmeler bu hafta hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmelere katılarak milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.TBMM'nin kendi bütçesi ise 1 Kasım Cuma günü ele alınacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu bizzat gerçekleştirecek.Bu hafta ayrıca engelli bireylerin yaşadığı sorunların araştırılması da Meclis gündeminde olacak. Bu kapsamda kurulan Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcilerinden bilgi alacak, çözüm önerilerini değerlendirecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilecek Cumhuriyet Korteji, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayarak Birinci Meclis'e kadar sürecek. Gençlerden yaşlılara kadar binlerce vatandaş kortejde yer alacak.