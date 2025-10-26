80 Öğrenci Zehirlendi!

Akşam yemeği yiyen öğrenciler geceyi hastanede geçirdi...Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan 80 öğrenci, akşam yemeğinin ardından ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu.Hastanede tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Tokat Valiliği'nden, olayla ilgili yazılı açıklamada, 'Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur.Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir' ifadelerine yer verildi.