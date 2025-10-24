  • USD: 41,84 - 41,92
Yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza, korku dolu anlara neden oldu.

24.10.2025
Yola Fırlayan Çocuk Kazaya Sebep Oldu!Hatay'da korku dolu anlar...

Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yola aniden fırlayan çocuğu fark eden otomobil sürücüsü, manevra yaparak karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ÇOCUK YOLA FIRLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun yola fırladığı ve 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

SÜRÜCÜ DE SON ANDA KURTULDU

Kazada otomobil sürücülerinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.