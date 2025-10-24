Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi' programına katıldı. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireleri ve sosyal tesisleri gezdi. Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.'KONUTLAR AYDA ALTI BİN 750 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ÖDENECEK'Erdoğan ' 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. 500 bin konut projemizde konutlar ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, 'Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak' ifadelerini kullandı.81 İLDE YAPILACAKİstanbul 100.000 KonutAnkara 30.780 Konutİzmir 21.520 KonutGaziantep 13.940 KonutKonya 13.670 KonutŞanlıurfa 13.190 KonutDiyarbakır 12.170 KonutYÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADEKonutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.2 AYRI BÜYÜKLÜKTE 2+1'LER VE 1+1 KONUTLAR YAPILACAKİnşa edilecek evlerin 80,65 ve 55 metrekarelik evler olacak.HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: %5Engelli vatandaşlarımız: %5Emekli vatandaşlarımız: %203 ve daha fazla çocuklu aileler: %10Gençler: %20BAŞVURU KOŞULLARI18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİBaşvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİİstanbul'da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANITaksitler 6 bin 750 tl'den başlayacak.ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANIİstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANIİstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.