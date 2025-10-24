Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Gram altın çakıldı

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Hafta başında başlayan düşüş haftanın son işlem gününde de sürüyor. Gram altın 5 bin 559,92 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 660,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Ekim altın fiyatları...

52 haftadır rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftada dibi gördü. Aniden düşen fiyatlar karşısında vatandaşlar ve yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı. Yeni haftayla başlayan düşüş, haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Gram altın 5 bin 559,92 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 660,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Ekim altın fiyatları...ALIŞ(TL) 5.559,16SATIŞ(TL) 5.559,92ALIŞ(TL) 9.543,00SATIŞ(TL) 9.660,00ALIŞ(TL) 39.157,00SATIŞ(TL) 39.749,00ALIŞ(TL) 5.325,48SATIŞ(TL) 5.589,97ALIŞ(USD) 4.109,88SATIŞ(USD) 4.110,49