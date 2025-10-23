Gümrükte 'lüks araç' operasyonu! Değeri 288 milyon

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araç ele geçirdi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.'Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı' vizyonuyla ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu. Böylece, 46 milyon liralık kamu zararı engellendi.Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinden Lüks Araç Vurgununa Geçit Yok İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri, Gerçekleştirdikleri Operasyonda, Değeri 288 Milyon TL'yi Bulan 10 Adet Lüks Araca El Koydu.'