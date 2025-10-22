Özgür Özel'den Şok Tehdit!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, il kongrelerinin iptali için yargıya başvuran eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sert sözlerle yanıt verdi. Özel, “Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur, bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine.” ifadelerini kullandı.CHP lideri, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla cezaevine giren eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Savaş'ın hamlesini şu sözlerle değerlendirdi:'Lüzumsuz ismin lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı.'CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilen Lütfü Savaş ve bazı eski kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongresi seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Dilekçede, CHP Genel Merkezi'nin 38. Olağan Kurultay'da delege iradesini organize şekilde devre dışı bıraktığı ve bu durumun hem hukuka hem kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu. Mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı iddia edilen başvuruda, yapılan kongrelerin 'zehirli ağacın meyvesi' gibi geçersiz olduğu öne sürüldü.