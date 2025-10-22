CHP'nin İçi Yangın Yeri!

CHP'de sular durulmuyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu bir grup eski CHP kurultay delegesi, partide son dönemde yapılan kurultay ve il kongrelerini hedef aldı. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran grup, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'ın iptalini talep etti.Mahkemeye sunulan dilekçede, CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in ve yönetiminin göreve “hukuka aykırı şekilde” geldiği iddia edilerek, alınan tüm kararların yok hükmünde sayılması istendi. Dilekçede, özellikle kurultayın “mutlak butlanla batıl” olduğu öne sürülerek, alınan kararların kamu düzenini bozduğu savunuldu.CHP'nin kurultay sürecine yönelik sert eleştirilerde bulunan başvuru sahipleri, sadece 38. Kurultay'ın değil, 6 Nisan ve 21 Eylül 2025'te yapılan olağanüstü kurultayların da geçersiz sayılmasını talep etti. Bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali istenirken, Özgür Özel ve mevcut yönetimin yetkilerinin durdurulması, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine tedbiren iadesi de dile getirildi.Ayrıca, CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin de hukuksuz olduğu ileri sürülerek iptali istendi.CHP kulislerinde büyük yankı uyandıran bu başvuru, parti içi mücadelede kartların yeniden karılabileceğine işaret ediyor. Parti yönetiminin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.