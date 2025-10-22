ABD'den Çin'e Vergi Tarifesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yeni ekonomik yaptırımları duyurdu. Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.Trump, Çin'e karşı nazik davranmak istediğini ancak geçmiş ABD yönetimlerinin zayıf tutumu nedeniyle Çin'in yıllar boyunca ABD'den ekonomik olarak yararlandığını savundu.“İş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları değil. Ama Çin ve diğer ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler.” dedi.Trump, Çin ile yürütülen gümrük vergisi müzakerelerine de değindi. 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını belirtti.“İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Şi ile görüşeceğim. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerden iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.”Ancak Trump'ın devamındaki sözleri, zirveye dair belirsizlik yarattı:“Belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de hiç görüşmeyeceğiz.”Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulasa da, yapılacak olası ticaret anlaşmasının “adil” olması gerektiğinin altını çizdi.“Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı.”Trump'ın açıklamaları, hem ticaret çevrelerinde hem de uluslararası diplomatik çevrelerde yankı uyandırdı. Özellikle yüzde 155 oranındaki gümrük vergisi, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.