Özgür Özel Kıbrıs'ı Reddetti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu ve önemli açıklamalar yaptı.Bahçeli'nin gündeminde, geçtiğimiz gün yapılan KKTC'deki seçim sonuçları vardı...Bahçeli yaptığı açıklamada, '3 Ekim 2017 tarihli Meclis grup toplantısında demiştim ki 'O zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda Misak-ı Milli uyanacak, 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin önünde hiçbir güç kalmayacaktır.' dedi.Bunu üzerine bugün konuşan Özgür Özel de Bahçeli'ye yanıt verdi.Özel, seçimden memnun olduklarını ve kardeş partinin kazandığını söyleyerek, şöyle devam etti:Kamp kurdular. Otellerde temas noktaları açtılar. Türkiye'den topçular götürdüler, popçular götürdüler, kendileri gittiler. Her türlü şeyi göze aldılar ve Kuzey Kıbrıs'ın seçimlerine müdahil oldular.Bu ikisi de yanlıştı. Ardından seçim akşamı Sayın Erdoğan seçim sonuçlarından dolayı kutlayan ve bundan sonra ilişkilerini seçilmiş Cumhurbaşkanıyla sürdüreceğini gösteren bir açıklama yaptı. Bu olması gerekendir, doğrudur.Ancak Sayın Bahçeli önce kendisinin o yanlış bilgilendirmeler falan diyorlar işte katılım oranı 48'de kaldı falan. Katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması açmaya çalıştı.Bugün de maalesef Kıbrıs'a plaka numarası vermeye efendim 82. vilayetimiz Kıbrıs olsun demeye kalktı. Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösteriyor.Bu fevkalade yanlıştır. Dünyaya Kıbrıs'ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız. Kendisini vatansever, herkesi vatan haini.Kıbrıs'ta kazanan kardeş partimizdir ve Sayın Erhürman'ın Türkiye Cumhuriyeti'yle ilişkiler konusunda ortaya koyduğu serinkanlı, iki devlet arasındaki geçmiş geleneklere dayanan doğru dili çok önemli buluyoruz.Yavru Vatan deyince ne hissediyorlar? Kardeş vatan, kardeş ülke deyince ne hissediyorlar? Buradan Yavru Vatan falan değil. Kimseye babalık, analık taslayacak halimiz yok.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Bağımsız bir devlettir.İradesiyle güçlü bir devlettir. Türkiye'nin kardeş devletidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kardeşi gibi sevdiği bağımsız bir Türk devletidir.