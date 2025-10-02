İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Kocaeli, Bursa, İzmit, Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD depremin ardından son dakika bilgilerini ve detaylarını açıkladı.AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6,71 KM olarak belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 'Ekiplerimiz incelemelere başladı. Herhangi bir hasar bilgisi yok...' ifadeleri kullanıldı.'Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.'5 büyüklüğünde depremin ardından saat 14.58'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha Marmara Denizi'nde meydana geldi.