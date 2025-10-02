Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Sumud Filosu’nda İsrail tarafından yapılan saldırıda gözaltına alınan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, insani yardım taşıyan Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşları hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir."