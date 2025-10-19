  • USD: 41,79 - 41,86
Trafikte 'Sinyal' Kavgası!

Başakşehir'de motosiklet sürücüsü, çocuğunu okula bıraktığı sırada sinyal vermediği için tepki gösterdiği hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun yanında babaya saldırdı.

Trafikte 'Sinyal' Kavgası!İstanbul Başakşehir'de çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne 'Neden sinyal vermiyorsun?' diye tepki gösterdi.

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇOCUĞUNUN YANINDA BABASINA SALDIRDI

Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı.

Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

KAVGA KAMERADA

Motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsünün kavgası, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar görüntülendi.