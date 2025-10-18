Hesaplarınızı kontrol edin! Para yatmış olabilir

Bakan İbrahim Yumaklı, 471 milyon 569 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilere ulaştırılacağını açıkladı.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin emeğini koruduklarını ve alın terini değere dönüştüren desteklerin devam ettiğini belirtti.Ödemelerin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını ifade etti.Paylaşılan bilgilere göre, destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:-Büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı için 215 milyon 230 bin lira-Bireysel sulama hibesi için 171 milyon 965 bin 402 lira-Kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 368 bin 490 lira-Sertifikalı tohum üretimi için 5 milyon 683 bin 219 lira-Hayvan gen kaynakları için 3 milyon 212 bin 625 lira-Sertifikalı fidan kullanımı için 1 milyon 109 bin 264 lira.