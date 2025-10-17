Yılmaz Tunç'tan 'Özgür Filistin Devleti' vurgusu! 'Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Bakan Tunç, “İlk Dersimiz Gazze-Filistin” temasına dikkat çekerek, gençlere sorumluluk çağrısı yaptı.'Türkiye'nin dış politikası hakkaniyete, adalete ve insan haklarına dayalıdır.' vurgusu yapan Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:1967'de İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeli, 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir devletinin kurulmasıyla ancak bu sorunlar çözülebilecek. Filistin Devletinin kurulmasıyla ilgili dünya ülkelerinde taraftarlar çoğaldı ve birçok ülke Filistin'i tanıdı.Özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar da, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistinli ve tüm dünya mazlumlarının sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dış politikası hakkaniyete, adalete ve insan haklarına dayalıdır. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir haksızlık, mazlumun hakkının ihlal edilmesi varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların yanındadır.Filistin davasını sonuna kadar savunacağız ve dünyada hakkaniyetin, adaletin timsali olan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu politikalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz.Zulmün karanlığını dağıtacak olan bilgidir, eğitimdir, üretimdir, gelişmedir, kalkınmadır. Bilginin üretildiği yerlerde üniversitelerdir. 23 yıldır eğitime çok büyük önem veriyoruz, bütçemizde en fazla kaynağı eğitime ayırıyoruz. Tüm eğitim kurumlarımızı, çocuklarımızın iyi yetişmeleri için seferber ediyoruz.