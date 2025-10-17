Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi! Yarından itibaren benzine indirim geliyor.

Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi!Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim geldi.işte indirim sonrası son fiyatlar...Benzine cumartesi gününden itibaren 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.Benzin litre fiyatı: 52.10 TLMotorin litre fiyatı: 53.19 TLLPG litre fiyatı: 27.71 TLBenzin litre fiyatı: 51.94 TLMotorin litre fiyatı: 53.05 TLLPG litre fiyatı: 27.08 TLBenzin litre fiyatı: 52.95 TLMotorin litre fiyatı: 54.20 TLLPG litre fiyatı: 27.60 TLBenzin litre fiyatı: 53.28 TLMotorin litre fiyatı: 54.53 TLLPG litre fiyatı: 27.53 TL