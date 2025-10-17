  • USD: 41,77 - 41,85
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında arz artışı ve talep endişeleri nedeniyle yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi! Yarından itibaren benzine indirim geliyor.

Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim geldi.

işte indirim sonrası son fiyatlar...

YENİ İNDİRİM

Benzine cumartesi gününden itibaren 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.28 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL