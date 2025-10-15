Hem Suçlu Hem Güçlü! Trafik Kurallarını Hiçe Saydı...

Seyhan ilçesinde ters yönden caddeye giren otomobil sürücüsünün, motosiklet sürücüsüne sarf ettiği "Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti. O anlar ise kask kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir sürücü, motosiklet ile karşı karşıya geldi.Bu sırada motosiklet sürücüsü, 'Ters yön, beni canımdan mı edeceksin?' diyerek uyardı.Bunun üzerine otomobil sürücüsünün, 'Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim.' sözleri pes dedirtti.Yaşanan tüm bu anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.