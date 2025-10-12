Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a Gidiyor!

Hamas ile İsrail arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşı sona erdirmeyi hedefleyen planını kabul etmelerinin ardından Mısır'da ateşkes görüşmeleri başlamıştı.Türkiye'nin de arabuluculuğuyla devam eden ateşkes görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı.Taraflar Gazze'de ateşkese vardı.Ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayan dünya liderleri, anlaşmada yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Bu kapsamda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi' adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi.Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrine gidecek.Zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.Uluslararası zirvenin, Trump'ın bölgede barışı sağlama ve dünya genelinde çatışmalara son verme yönündeki vizyonu ve gayreti kapsamında düzenleneceği aktarıldı.ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklanmıştı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.